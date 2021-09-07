Загрязнение воздуха может стать сопутствующим фактором для заболевания COVID-19

Исследования показывают, что около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными загрязнением воздуха в Казахстане. Об этом сообщил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, передает корреспондент zakon.kz.

В целом, 6,7 млн смертей в мире в 2019 году так или иначе были связаны с загрязнением воздуха. Это является четвертым по значимости по фактором риска смерти и инвалидности во всем мире. Различные исследования показали, что загрязнение воздуха может стать сопутствующим фактором для заболевания коронавирусом... Исследования показывают, что около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными загрязнением воздуха в Казахстане. Таким образом, крайне важно искать решение путем комплексной борьбы с загрязнением воздуха, - сообщил он на брифинге.

Бериш напомнил, что в прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Согласно недавно принятому экологическому кодексу, ожидается, что 50 крупнейших компаний, на долю которых приходится 80% выбросов в Казахстане, заменят свои старые технологии на наилучшие доступные технологии к 2025 году. Ожидается, что поддержка зеленых проектов увеличится до 5% в 2021 году с дальнейшим ростом на 9% в течение следующих пяти лет, - уточнил постоянный представитель ПРООН в Казахстане.

По его словам, деятельность в таких секторах, как производство, транспорт, здравоохранение, удаление отходов, промышленность и сельское хозяйство являются основными источниками загрязнения воздуха.

Он добавил, что Казахстан, как и многие другие страны, теряет свой человеческий капитал из-за ухудшения качества воздуха в городских районах, которые не соответствуют стандартам ВОЗ.

Как ПРООН в настоящее время мы реализуем проект городского экспериментального фонда для решения проблем с загрязнением воздуха в Алматы, который возглавляет команда лабораторий ПРООН в Казахстане вместе с международными партнерами. Цель состоит в том, чтобы объединить данные, цифровые решения и инновационные методы решения и инновационные методы финансирования, адаптировать их к местным условиям для улучшения качества воздуха в Алматы, - заключил Бериш.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан