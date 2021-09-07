Пьяная невестка избила пожилую свекровь в Павлодаре

Пенсионерка обратилась в полицию, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы областного ДП, в полицию Павлодара за помощью обратилась 72-летняя горожанка. Женщина пожаловалась, что ее невестка, изрядно выпив спиртного, стала выяснять с ней отношения, а затем ударила по лицу.

За нанесение побоев 45-летняя жительница привлечена к административной ответственности по статье 73-2 КРКоАП, - пишет Pavlodarnews.kz.

Как отмечается, с начала года участковыми инспекторами полиции за противоправные деяния в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлечен 2181 правонарушитель. Установлено 412 особых требований к поведению правонарушителей. За нарушение защитных предписаний по статье 461 КРКоАП привлечены 476 лиц.