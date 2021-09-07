Нетрезвый мужчина разгуливал по проезжей части в Атырау

В Атырау пьяный мужчина разгуливал по проезжей части. Его оштрафовали, передает zakon.kz.

"Мой город" пишет, что полиция, прибыв на место, установила 44-летнего жителя Кызылкогинского района. Медицинская экспертиза показала, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Полиция привлекла мужчину к административной ответственности по статье "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения". Его оштрафовали на 5 МРП (14 585 тенге).