Эксперты решают вопрос о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что комиссия экспертов на этой неделе планирует принять решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса, беря в расчет новые данные, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На этой неделе пройдет заседание иммунологической комиссии, которая примет решение уже с учетом всех данных. Ранее было решение принято составом специалистов о разделении, сейчас появились новые данные по безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости, и по результатам я проинформирую всех, - сказал он.

Мурашко также отметил, что вакцинация против гриппа в России уже началась и призвал граждан привиться, чтобы обезопасить себя.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина сообщала, что привиться против гриппа можно через четыре недели после введения второй дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.