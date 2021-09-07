Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента и Алматы

Синоптики предоставили прогноз погоды на 8-10 сентября в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, сообщает zakon.kz.
8 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, ночью 5-10, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 13-15 тепла.
9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 16-18 тепла.
10 сентября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.
8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 32-34 тепла.
9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла.
10 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 тепла.
8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.
9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла.
10 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 тепла.
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