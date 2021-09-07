"Талибан" намерен вскоре объявить состав нового правительства Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РК) намерено 7 сентября объявить состав нового правительства Афганистана, передает zakon.kz со ссылкой ТАСС.

Вскоре представитель "Исламского эмирата Афганистан" Забихулла Муджахид в ходе пресс-конференции объявит состав нового правительства, - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов).

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.