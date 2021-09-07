В столицу Казахстана привлечено свыше 500 млрд тенге инвестиций

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о том, что за два года на инвестсоветах по привлечению инвестиций поддержано свыше 150 проектов с созданием более 18 тыс. рабочих мест, передает zakon.kz.

Привлекательность нашей столицы для инвесторов растет с каждым годом. Несмотря на пандемию, что в прошлом году, что в этом, нам не только удалось не снизить объем инвестиций, но и увеличить. Частные инвестиции мы направляем на строительство проектов, которые необходимы городу и жителям. Так, в прошлом году мы привлекли в город рекордное количество инвестиций - свыше одного триллиона тенге. За семь месяцев текущего года - свыше 504 млрд тенге, рост с аналогичным периодом составляет 9%, написал Кульгинов в Instagram.

Он напомнил, что глава государства в Послании народу отметил важность привлечения инвестиций в экономику и оказания инвесторам комплексной сервисной поддержи.

Проведение инвестсоветов по привлечению инвестиций перевели на системную основу. Вместе с тем функционирует региональный фронт-офис по привлечению инвестиций Astana Invest, которым осуществляется полное сопровождение инвесторов по принципу "одного окна", в том числе при прохождении процедур госуслуг. За это время поддержали свыше 150 проектов с созданием более 18 тыс. рабочих мест. Это проекты в сферах медицины, образования, логистики и торговли, промышленности, спорта, электроэнергии и др., - отметил аким.

Как уточняется, в текущем году ввели в эксплуатацию ряд частных образовательных учреждений, производство стройматериалов, оборудования и др. В рамках "Экономики простых вещей" поддержали еще 40 проектов на сумму 55 млрд тенге: строительство школ, медцентров, центра перинатальной профилактики и др.

Также за счет привлеченных инвестиций ведется строительство трех оптово-распределительных центров и двух тепличных комплексов мощностью 10 тыс. тонн продукции в год. Завершение строительства запланировано на 2022-23 г. Вместе с тем реализуем инвестпроект по строительству хлебокондитерского комбината мощностью 5 тыс. тонн в год. Сроки введения в эксплуатацию запланированы на конец текущего года.

Привлекли инвесторов для строительства овощехранилища мощностью до 6 тыс. тонн в год. Планируем ввести в эксплуатацию в следующем году. В рамках регионального инвестсовета также поддержали строительство производственно-пищевого комплекса общей стоимостью 2,6 млрд. тг. Мощность проекта: молокоперерабатывающий завод - 100 тыс. тонн/сутки; хлебокондитерский комбинат - 25 тонн/сутки, овощехранилище - 6 тыс. тонн хранения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году введены в эксплуатацию такие крупные проекты, как домостроительный комбинат, который позволяет сократить сроки строительства без ущерба качеству, также снизить себестоимость квадратных метров. Мощность домостроительного комбината составляет до 500 тыс. квадратных метров жилья в год.

Также ввели в эксплуатацию проекты по производству брусчатки, сухих строительных смесей, строительных подъемных машин и механизмов (башенные самоподъемные краны, фасадные лифты, грузовые подъёмники), мебельных корпусов и изделий из дерева, полиэтиленовых и полипропиленовых труб, бетонной смеси всех марок и цемента, производство одноразовых медицинских масок и др. Таким образом, частные инвестиции направляем на проекты, которые необходимы городу и жителям, - написал аким столицы.