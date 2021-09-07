Цвет реки Калжыр напугал жителей ВКО

Обычно кристально-прозрачная, вода в реке вдруг стала мутной и люди забеспокоились, что одно из предприятий региона сбросило в воду опасные отходы, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Экологи взяли пробы. Также выяснилось, что русло Калжыра самовольно изменила частная золотодобывающая компания. Это было год еще назад, уже прошел суд, и предприниматели выплатили шестьсот тысяч тенге штрафов, - говорится в сообщении.

Как уточняется, предпринимателей обязали вернуть реку в первоначальное состояние. По мнению экологов, эти земляные работы и могли стать причиной загрязнения воды. Но попали ли в нее химические вещества, покажет анализ.

Это взвешенные вещества, со временем они осядут. Наличие каких-либо химических веществ в составе воды я сказать не могу, мы должны дождаться результатов. Мы для установки фактов превышения каких-либо загрязняющих веществ отобрали на всем протяжении реки пробы воды, и в ближайшее время, как результаты будут готовы, мы осветим данные результаты, - сказал главный экологический инспектор ВКО Рауан Тураров.