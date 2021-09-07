ВОЗ о ситуации с COVID в мире: вирус по-прежнему обладает большой энергией

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако в различных регионах наблюдается различная ситуация, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4 - 4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72 - 78 тыс. смертей. Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация, - подчеркнула ван Керкхове.

Так, по ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

Ситуация вызывает обеспокоенность, - подытожила эксперт. - Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией.

Обеспокоенность выразил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться, - заметил он. - В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости.

Это, по мнению специалиста, говорит о том, что вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом.

Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда "в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин".