Врач назвал вызывающий рак кишечника продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала назвал вызывающий рак кишечника продукт, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Специалист отнес к одному из факторов риска онкологического заболевания чрезмерное употребление красного мяса.

Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Также в этот список Мясников включил свинину, говядину и баранину. По его словам, онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.

Врач также отметил, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.