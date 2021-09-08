Байден заподозрил Россию и Китай в договоренностях с талибами

8 сентября 2021, 07:21
Фото: pixabay

Президент США Джо Байден заподозрил, что Россия, Иран, Китай и Пакистан могут попытаться достичь договоренностей с радикальным движением "Талибан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщает Reuters.

Американский президент, отвечая на вопрос, опасается ли он возможного финансирования талибов со стороны Китая, заявил, что у КНР "есть серьезные проблемы с талибами".

Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать, — допустил Байден.

Он добавил, что ему будет "интересно посмотреть, что произойдет".


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