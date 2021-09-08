Дональд Трамп станет комментатором боя Эвандера Холифилда с экс-бойцом UFC

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментирует предстоящий бой легенды бокса Эвандера Холифилда с бывшим бойцом UFC Витором Белфортом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок пройдет 11 сентября.

По информации ESPN, речь идет не об основной трансляции, а так называемом "геймкасте" - альтернативной опции комментария шоу. Компанию экс-главе Белого дома во время эфира составит его сын, Дональд Трамп-младший. Оба они будут лично присутствовать на арене Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида.

Я люблю великих бойцов и прекрасные поединки. Я с нетерпением жду возможности как увидеть это субботним вечером, так и поделиться своими мыслями в рингсайде. Вы не захотите пропустить это особенное событие, - сказал Трамп-старший.

Поединок Холифилд - Белфорт будет транслироваться стримингом Triller. Отмечается, что подписчики смогут выбрать версию трансляции с "официальным" комментарием, либо с голосом Трампов, за $49.99.



