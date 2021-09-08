Иностранцам упростили въезд в Россию

Международный аэропорт Владивосток включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, сообщает zakon.kz.

Международный аэропорт Владивосток сообщает о включении в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписано 3 сентября. Принято решение упростить въезд для иностранных граждан в Россию через воздушную гавань Приморья. пресс-служба воздушной гавани

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С 2021 года электронная виза стала самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, транзитной, обыкновенной и визой временно проживающего лица в РФ.

Иностранные туристы смогут прибывать в воздушную гавань Приморья по электронному документу, предварительно оформив на специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. пресс-служба Международного аэропорта Владивостока

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Отмечается, что оформление визы будет происходить однократно с разрешенным сроком пребывания на территории России до 16 суток.

Получить визу смогут граждане тех иностранных государств, перечень которых утвердило правительство РФ. Упрощенным визовым порядком могут воспользоваться жители 52 стран, таких как Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Саудовская Аравия, Турция и другие. пресс-служба Международного аэропорта Владивосток

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Упрощенный визовый режим в свободном порту Владивосток стал действовать в августе 2017 года. Иностранные туристы могли прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу по Интернету. 29 августа 2019 года в Международном аэропорту Владивосток прошла торжественная встреча 100-тысячного туриста, который оформил электронную визу для посещения столицы Дальнего Востока.