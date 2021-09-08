Накладный вклад - достаточно ли выгодны банковские депозиты?

В условиях затянувшегося кризиса одним из важнейших вопросов, которые стоят перед казахстанцами, является проблема сохранения накоплений. На сегодняшний день самым популярным способом вложения денег является банковский депозит. Банки не скупятся на рекламные расходы и буквально засыпают людей выгодными предложениями. Но так ли они выгодны, как хотелось бы? Да и вообще, можно ли считать, что банковские вклады сохранили былую привлекательность для клиентов?

На эти и другие вопросы мы попросили ответить экспертов международной финансовой компании Alpari.

В популярности банковских депозитов среди населения нет ничего удивительного. В нормальной экономической ситуации рынок работает следующим образом: люди приносят деньги в банки, банки раздают кредиты клиентам, эти кредиты расходуются на увеличение спроса, производство, строительство и т. д.

Кроме того, важно понимать, что банковские депозиты - это одна из форм инвестирования. Принимая решение о выборе той или иной формы, человек, как правило, задает себе два вопроса: Насколько это безопасно? Насколько это выгодно? Депозиты почти на 100% безопасны, и люди относят свои деньги в банки.

Ошибка возникает при ответе на второй вопрос или, вернее, при попытке этот ответ интерпретировать. Дело в том, что реклама действительно убеждает нас в том, что депозиты очень выгодны. Но взгляните на реальные цифры. Согласно данным bankchart, средняя ставка по депозитам в Казахстане сейчас составляет 9,3%. Некоторые предложения доходят до 12 и даже до 13 процентов годовых. Правда, условия при таких ставках не всегда обрадуют клиентов.

А еще меньше клиенты обрадуются, если сравнят ставку по депозитам с уровнем инфляции, который составляет 8,7% в годовом исчислении, причем речь идет об официальных данных. Реальные же цифры каждый казахстанец может оценить, просто сходив в магазин или ресторан.

Получается, что, скопив серьезную сумму денег и отдав их в банк, можно в лучшем случае рассчитывать на то, что условия вклада позволят деньгам не сгореть в пожаре инфляции.

Что же ждет депозиты в будущем? Возможны несколько вариантов. Первый - наладится ситуация с инфляцией. Экономика подобна маятнику, а значит, мы можем ожидать возврата к инфляции на уровне 4-5% годовых. Правда, не совсем ясно, когда маятник вернется к этой точке. Второй вариант - люди будут постепенно отказываться от банковских депозитов в пользу более выгодных и удобных способов инвестирования.

В конце концов, мы живем не в 80-е годы XX века, когда даже на Западе люди могли выбирать разве что между банком и акциями того завода, на котором работали. Сейчас существуют десятки инвестиционных инструментов.

Например, компания Alpari уже более 12 лет организует для своих клиентов получивший всемирную известность ПАММ-сервис. Это инструмент, который открывает каждому возможность зарабатывать, используя труд профессиональных трейдеров. Пройдя простейшую процедуру регистрации и вложив от 50$, любой казахстанец может выбрать лучшего управляющего из открытого и прозрачного рейтинга и начать извлекать прибыль, которую может приносить мировой финансовый рынок. ПАММ-счета обладают сразу несколькими преимуществами. Во-первых, проценты прибыли на некоторых счетах доходят до десятков процентов в месяц. Во-вторых, Alpari позволяет пополнять и выводить деньги множеством различных способов, в том числе через удобные и безопасные электронные кошельки. В-третьих, компания предлагает помощь экспертов в подборе как конкретных ПАММ-счетов, так и целых инвестиционных портфелей.

Все это значит следующее. Раньше люди шли в банк, потому что им больше некуда было идти. Затем - потому, что привыкли и потому что «так делают все». Теперь же каждый сам может выбирать между более и менее выгодными инструментами для инвестирования. А это значит, что банкам придется серьезно постараться, чтобы выдержать настоящую рыночную конкуренцию.