Умер основоположник казахстанской школы эпидемиологии Сакен Амиреев

Академик клинической и фундаментальной медицины Казахстана Сакен Амиреев умер от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова, передает zakon.kz.

Мы с глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром от коронавируса скоропостижно скончался основоположник Школы эпидемиологии и вакцинологии в Казахстане, доктор медицинских наук, профессор Амиреев Сакен Амиреевич. С именем профессора Амиреева неразрывно связано развитие инфекционной и эпидемиологической служб Казахстана. 20-тысячный коллектив профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов КазНМУ глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Это огромная утрата для всего коллектива КазНМУ. Выдающийся корифей, имеющий международный авторитет и признание, Учитель с большой буквы, великий ученый, настоящий эпидемиолог, пример для многих поколений медицинских работников, человек с огромным сердцем…, - говорится в сообщении

Сакен Амиреев автор 678 статей, тезисов, из них более 50 опубликованы в зарубежных изданиях, 4 монографий, 4 базовых учебников по эпидемиологии, медицинской паразитологии,10 наименований практических (Национальных) руководств, 25 учебно-методических пособий, 2 томов лекционных курсов по венерологии.