Казахстанские десантники вернулись с АрМИ с серебром

Команду казахстанских десантников, завоевавших серебро среди 17 стран-участниц в конкурсе "Десантный взвод" Армейских международных игр, торжественно встретили под звуки военного оркестра в Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского гарнизона, казахстанские десантники показали свое мастерство, завоевав в самых престижных военных соревнованиях второе место.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев поздравил серебряных призеров с успешным завершением соревнований и поблагодарил командиров, тренеров за качественную подготовку команды.

Соревнования десантных взводов проходили под Рязанью. Они проводились в четыре этапа. На каждом из них команде предстояло выложиться по полной. Сначала десантирование в составе взвода, затем совершение десятикилометрового марш-броска, индивидуальная гонка на боевых машинах, десантный биатлон и эстафета с преодолением полосы препятствий и рукопашный бой.

Казахстанские десантники показали высокий уровень мастерства, проявили характер и волю к победе. Особенно во время первого этапа, когда один из десантников во время прыжка подвернул ногу, но, несмотря на это он выполнил все задачи, пробежав один километр с куполом, а после десять километров со своим взводом. Несмотря на то, что был травмирован участник, наша команда опередила на маршруте десантников из Венесуэлы, которые стартовали на 20 минут раньше. Наша команда единственная, которая "ломала купола" и у которой самое короткое время приземления. Они показали такое бесстрашие, что у меня у самого сердце чуть не остановилось, когда они "летели камнем" вниз, – рассказал руководитель команды полковник Ержан Ибраев.

По его словам, были этапы, где наши десантники не оставляли никаких шансов для других команд и ошеломляли жюри высокими результатами.

Отмечается, что по итогам соревнований первое место заняли "хозяева" конкурса – команда Российской Федерации, на третьем месте – десантники из Беларуси.