Депутаты пожаловались, что в Казахстане медленно идет переход на ОСИ

Из 54,5 тысяч многоквартирных жилых домов в Казахстане сегодня создано всего 1 814 ОСИ и 8 394 простых товариществ. Об этом сообщила депутат Лаззат Рамазанова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра на пленарном заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент zakon.kz.

Рамазанова напомнила, что в декабре 2020 года были приняты поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Закон вступил в силу с 7 января 2020 года.

Законом закреплен принцип: "один дом – одно объединение собственников имущества – один счет". В соответствии с требованиями закона, все многоквартирные дома в стране должны до 1 июля 2022 года заменить орган управления дома. Вместо существующих КСК должны быть созданы объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества, – уточнила она.

Вместе с тем, по ее данным, из 54,5 тысяч многоквартирных жилых домов, официально зарегистрированных в жилом фонде Казахстана, сегодня создано всего 1 814 ОСИ и 8 394 простых товариществ.

Такая статистика вызывает опасения. Безусловно, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, имевшая место с начала 2020 года и продолжающаяся в настоящее время, ограничили возможности собственников проводить общие собрания жильцов в явочном порядке для процедурного избрания новой формы управления. Тем не менее, несмотря на карантинные ограничения, некоторые жители смогли создать ОСИ и перейти на новую форму управления, – констатировала мажилисвумен.

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Депутат добавила, что, когда правительство и парламент страны обеспечили необходимую законодательную основу, наблюдается бездействие местных исполнительных органов в лице акиматов. Это главный фактор низкой вовлеченности казахстанцев в процесс реформирования. Вдобавок, не все жители имеют представление о процедурной части создания ОСИ или простого товарищества.

Также есть вопросы по внедрению единой цифровой экосистемы для всей отрасли ЖКХ – платформы "Е-шанырак". Она должна была объединить личные кабинеты жильцов, управляющих компаний, субъектов естественных монополий, органов управления, местных исполнительных органов, тем самым, обеспечить прозрачность взаимодействия всех участников жилищных отношений и облегчить процесс принятия решений. В рамках платформы предусматривалась регламентация системы голосования, контроля за движением финансовых средств, оценки деятельности органов управления домом. Правила для платформы утверждены были еще в марте 2020 года, но с тех пор о ней ничего не слышно. В связи с этим Рамазанова потребовала от правительства дать ответы на вопросы, когда заработает "Е-шанырак" и когда обеспечат полный переход многоквартирного жилого фонда страны на новые формы управления. Она попросила предоставить график этого перехода. Также она сообщила, что госорганы продолжают регистрацию КСК, на ее взгляд, это надо запретить, а регистрировать только ОСИ.

Оксана Скибан, Нур-Султан