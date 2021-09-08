В результате взрыва газа в Ногинске погибли два человека 

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске погибли мужчина и женщина, передает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личность устанавливается, – сказала она.

По словам Тертичной, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте пяти и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир. Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Момент взрыва газа в доме в Ногинске попал на видео.