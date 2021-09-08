Минфин не планирует проводить массовые проверки МСБ

Заместитель председателя Комитета госдоходов прокомментировал инициативу по возвращению проверок МСБ, передает корреспондент zakon.kz.

Жайдар Инкербаев сообщил, что было выдвинуто предложение по отмене моратория, но какое будет принято решение ему неизвестно.

У нас для субъектов малого предпринимательства, для индивидуальных предпринимателей, (налоговые - прим.ред.) ставки очень низкие. Вместе с тем вы можете наблюдать непробитие кассовых чеков. Более того, у нас полное освобождение для ИП, применяющих спецрежимы. Когда такие меры предусматривались, предполагалось, что предприниматели будут выходить из тени и отражать свои реальные доходы. Однако массового выхода из тени не наблюдается. А в некоторых случаях ИП стало использовать различные схемы. Поэтому мы полагаем, что возможно будет такая необходимость, частично для злостных уклонителей возможность проведения проверок, - добавил он.

При этом он подчеркнул, что не планируется проводить массовые проверки, так как в этом случае есть риски коррупционных нарушений. В ведомстве планируют использовать цифровые инструменты администрирования.

Мы максимально попытаемся дистанционно (проверять деятельность МСБ - прим. ред.), путем аналитических данных. К примеру, у нас есть система электронных счетов-фактур, которая позволяет прослеживать, сколько в адрес конкретного индивидуального предпринимателя было отгружено товаров. Если у него из месяца в месяц, изо дня в день отгружается товаров на большие суммы, при этом он никаких доходов не отражает, то наша система рисков покажет, что, возможно, данный ИП нарушает налоговое законодательство, - пояснил он.

Он сообщил, что даже в случае отмены моратория предпринимателям будет предоставлена возможность самостоятельно устранить нарушение.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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