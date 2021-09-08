Луценко подписал контракт в день своего рождения

7 сентября отметил свой 29-й год рождения один из лучших велогонщиков Казахстана – Алексей Луценко, передает zakon.kz.

Представитель северо-казахстанской школы велоспорта на данный момент, по праву, является самым сильным казахстанским велопрофи в мировом Туре. И в этот знаменательный день Алексей Луценко подписал трехлетний контракт со своей родной командой "Астана".

Алексей Луценко выступает в составе велокоманды "Астана" с 2013 года, подписав свой первый контракт сразу после исторической победы в групповой гонке молодежного чемпионата мира. За этот промежуток времени гонщик из Петропавловска одержал 28 побед, среди которых этапы "Тур де Франс", "Вуэльты" и таких престижных многодневок Мирового Тура, как "Париж-Ницца", "Критериум дю Дофине", "Тур Швейцарии" и "Тиррено – Адриатико".

Несмотря на множество предложений от других команд, мы пришли к договоренности с Алексеем, и ближайшие три года он будет выступать "дома", в казахстанском клубе, продолжая защищать честь нашей страны в мировом велоспорте. Луценко будет одним из главных лидеров нашей команды, который показывает профессиональный рост с каждым годом, и я уверен, что он принесет в копилку "Астаны" еще много красивых побед, – прокомментировал президент КФВС Нурлан Смагулов.

Также глава казахстанского велоспорта отметил, что на данный момент полным ходом идут работы по укомплектованию команды на 2022 год. Ведутся переговоры с рядом талантливых гонщиков, поэтому, в ближайшее время ждут позитивные пополнения в составе отечественного клуба

Куандык Шынасилов