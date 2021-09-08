Как помогают социально уязвимым семьям в Алматы

Центры "Бақытты отбасы" функционируют в каждом районе Алматы с августа 2019 года, передает zakon.kz.

На текущий момент в центрах зарегистрированы 33 тыс. человек. 35 250 членам многодетных и малообеспеченных семей оказана информационно-консультативная и ресурсная поддержка, еще 3700 человек получили методическую и юридическую помощь.

Центры "Бақытты отбасы" проводят тренинги по личностному росту, воспитанию детей, лидерству, семейным ценностям - их прошли 5694 человека. Также 4676 человек прошли обучающие курсы, - говорит руководитель центра Зульфия Байсакова.

При поддержке спонсоров более 10 тыс. человек получили помощь в виде продуктовых корзин, одежды, предметов личной гигиены, игрушек.

Центрами был организован выезд на туристические и культурные объекты для 2338 детей. 370 членов семей трудоустроены на постоянную и временную работу.

На базе центров реализуется программа ISKER ANA, благодаря которой многодетные матери могут получить юридическую и психологическую помощь, поступить на курсы по основам предпринимательства и даже открыть свой бизнес в дальнейшем, - отметила спикер.

В 2021 году для решения проблем трудоустройства многодетных при поддержке спонсоров было открыто четыре торговые точки в Ауэзовском районе города, торговый дом - в Турксибском районе.

Центры "Бақытты отбасы" предоставляют многодетным и малообеспеченным семьям бесплатные консультации юристов, психологов и социальных работников. Вдобавок в них ведутся курсы по изучению английского языка, визажа, массажа, парикмахерскому делу, кройки и шитья, гимнастике, кулинарии, вязанию, пошиву сумок, компьютерные курсы. Детям предлагаются кружки по арт-терапии, математике, английскому языку, вязанию и шахматам, а также гимнастическая секция и курсы логопеда.