Глава МЧС России погиб, спасая человека

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, сообщает zakon.kz.

МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека, - отметили "РИА Новости" в МЧС России.

По данным Telegram-канала Mash, помимо Зиничева, в Норильске погиб еще один человек - оператор телеканала RT.

По словам главреда канала Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Оператор сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Их экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы, - сказано в сообщении.

7 сентября Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике.

Зиничев возглавлял ведомство с 2018 года.