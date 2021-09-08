Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 сентября, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных и предгорных районах юго-востока РК пройдут дожди с грозами, на востоке – сильный дождь. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога обширного антициклона ожидается погода без осадков. На востоке, северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра. На севере, северо-западе и в центре – туман, на востоке и в горных районах юго-востока страны – град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На западе, северо-западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман, ночью на востоке, днем на северо-западе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, ночью и утром на востоке – туман, днем на северо-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на востоке, юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе и в горных районах Туркестанской, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В центре Атырауской, ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман.

Ночью на севере, северо-востоке Акмолинской, Павлодарской областей, на севере Северо-Казахстанской, севере и востоке Костанайской области сохраняются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на западе Карагандинской, Акмолинской, в центре Павлодарской, на юге и юго-востоке Восточно-Казахастанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.