Сколько школьников заболели коронавирусом с начала учебного года

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова рассказала, сколько школьников заболели коронавирусной инфекцией с начала учебного года, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос контроля санэпидситуации в организациях образования является одним из приоритетных. С начала учебного года зарегистрировано 426 случаев заболеваемости. По каждому случаю было проведено эпидрасследование. По результатам было установлено, что дети заболели еще в каникулярное время, контактировали с больными коронавирусом, - сообщила Ахметова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что также было проведено ПЦР-исследование всех контактных лиц. Из 3 тыс. школьников положительный ПЦР-тест был только у трех учащихся.

Напомним, с 1 сентября школьники и студенты колледжей и вузов вернулись к традиционному формату обучения. Вход в школы и вузы осуществляется через Ashyq.

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Стоит отметить, что теперь и дети старше 12 лет также смогут сканировать свой статус в приложении.

Тамила Языкова, Нур-Султан