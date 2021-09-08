Смогут ли "лжевакцинированные" казахстанцы получить прививку от коронавируса

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов заявил, что Минздрав готов помочь гражданам, купившим паспорта вакцинации, в получении настоящей вакцины, передает корреспондент zakon.kz.

От граждан, купивших поддельные паспорта вакцинации, не поступало обращений о получении настоящей вакцины. В случае обращения мы готовы работать с нашими гражданами, но здесь нужно будет решить ряд нормативно-юридических моментов, которые будут требовать дополнительного согласования. И как только будет принято единое решение, мы об этом заявим, - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что ведомство заинтересовано в качественной иммунизации населения. По медработникам, продававшим поддельные паспорта вакцинации, заведены уголовные дела.

Ранее глава Минздрава Алексей Цой высказывался об амнистии для казахстанцев, купивших поддельные паспорта вакцинации.

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