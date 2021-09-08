Токаев принял спикера сената Маулена Ашимбаева

Касым-Жомарту Токаеву был ознакомлен с планами работы Сената Парламента в рамках VII Сессии. Особое внимание в ходе встречи было уделено пакету законопроектов, направленных на реализацию Послания и поручений президента, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Председатель верхней Палаты Парламента сообщил, что в рамках предстоящей сессии сенаторы совместно с Правительством и депутатами Мажилиса будут работать над изменением выборного законодательства в части закрепления 30-процентной квоты для женщин и молодежи. Также ожидается внесение поправок в Социальный кодекс, принятие законов "О промышленной политике", "О профессиональных квалификациях", "О личных подсобных хозяйствах".

По словам Маулена Ашимбаева, депутаты Сената подготовили ряд инициативных законопроектов, направленных на исполнение поручений Главы государства. Среди них поправки в Налоговый кодекс и законодательство по вопросам науки, проект закона "Об уполномоченном по правам человека". Кроме того, готовится ряд изменений, связанных с совершенствованием регулирования управления и использования пастбищ.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого вовлечения гражданского общества и экспертов в процесс обсуждения и проработки всех норм принимаемых законопроектов в рамках реализации концепции "слышащего государства".

В завершение встречи Президент поставил ряд задач, касающихся дальнейшей реализации потенциала парламентской дипломатии.

Глава государства также дал поручение о начале подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году.