Грозы и туман – в 7 реионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Республики, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" публикует данные на 9 сентября.

9 - 10 сентября в Жамбылской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром 9 сентября на севере Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В городе Түркестан: днем 9 сентября ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

9 сентября ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, днем на северо-западе области 15-20 м/с. В Кокшетау: ночью и утром 09 сентября ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер 9 сентября северный, северо-восточный на юге области, 10-11 сентября северо-западный, западный на северо-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере и северо-востоке гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.