"Барыс" одержал победу только с третьей попытки

Казахстанские хоккеисты наконец-то добились успеха в новом сезоне КХЛ, обыграв хабаровский "Амур", передает zakon.kz.

Предыдущие две игры фанаты столичного клуба были огорчены выступлением своих любимцев. Хозяева на своем льду проиграли "Салавату Юлаеву" и "Металлургу", одним из давних лидеров всей Континентальной лиги.

Исправить ошибки прошлых игр, порадовать своих фанатов, набрать первые домашние очки - таковы были главные цели тренерского штаба "Барыса" против хабаровчан. С этой задачей подопечные Юрия Михайлиса начали справляться уже со стартовой секунды.

Казахстанская команда была заряжена на игру, как никогда. Уже на первой минуте поединка "Барыс" вывел вперед Кёртис Волк, а через 4 минуты Алихан Асетов удвоил результат на табло. Самое начало второго периода также за нами - Аркадий Шестаков довел счет до 3:0. Гости вскоре смогли сократить отставание, отличился Глеб Зырьянов.

В третьей части игры ничего не изменилось - 3:1, в итоге "Барыс" набрал победные баллы в КХЛ. Следующий матч "Барыс" также проводит дома - 11 сентября принимает московский "Спартак" (начало - в 17.00).

Куандык Шынасилов