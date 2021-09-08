Грабителя в Таразе задержали по горячим следам

В ночь на 8 сентября у жителя Тараза отобрали велосипед. Инцидент частично сняла камера видеонаблюдения, сообщает zakon.kz.

В полицию города обратился 40-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью, примерно в 4:30, в одном из микрорайонов неизвестный, применив силу, отобрал у него спортивный велосипед и скрылся.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 части 2 УК РК (Грабеж). В ходе розыскных мероприятий, а также незамедлительных действий операторов видеонаблюдения ЦОУ города Тараз, сотрудниками полиции по горячим следам был задержан подозреваемый, давший признательные показания. пресс-служба ДП Жамбылской области

Задержанный был опознан потерпевшим, вещественное доказательство изъято.