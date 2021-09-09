Задержана алматинка, выманившая у граждан КНР деньги

В Алматы задержали женщину, обещавшую в карантин отправить граждан Китая на их Родину, сообщает zakon.kz.

На незаконные действия 40-летней женщины пожаловались свыше двадцати человек, обратившихся в полицию с официальным заявлением.

В период с февраля по апрель 2021 года, действуя от имени турфирмы, она заверяла граждан КНР, что отправит их домой самолетом. Сумма услуги варьировалась от 650 тысяч до 950 тысяч тенге за каждого. Но обещаний женщина не выполнила.

Ее действия квалифицированы следствием по статье 190 ч. 3 УК РК. Подозреваемая задержана и в порядке ст. 131 УПК РК водворена в изолятор временного содержания ДП. Далее судом санкционирован ее арест. Расследование продолжается. начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района города Алматы Галым Касымбаев