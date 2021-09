Microsoft купила популярный онлайн-видеоредактор

Компания Microsoft объявила о приобретении Clipchamp — разработчиков популярного веб-сервиса для редактирования видео, сообщает zakon.kz.

Сумма сделки не раскрывается, передает The Verge.

Clipchamp будет работать на Windows как веб-приложение с библиотекой фильтров, стилей, переходов и медиафайлов. Созданным на Clipchamp видео можно поделиться в соцсетях.

В июле компания Clipchamp, основанная в 2013 году в Австралии, сообщила о 17 млн зарегистрированных пользователей из более чем 390 тысяч компаний. В число ее партнеров входят Deloitte, Google и Dell.

Теперь Microsoft собирается добавить Clipchamp в Microsoft 365 и, вероятно, даже в саму Windows.

Pumped to share another #Windows11 first look with you - the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF