Статую Колумба в Мексике заменят на скульптуру женщины-индианки

Власти Мексики заменят памятник Христофору Колумбу на статую женщины из племени ольмеков, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила мэр столицы Клаудия Шейнбаум, добавив, что статуя будет символизировать 500-летнюю историю сопротивления завоевателям.

En nuestra visión, el valor del espacio público es incalculable, sobre todo cuando se embellece y se pone al servicio de la felicidad de la gente.



Después de 50 años de la fundación de la colonia Santo Domingo entregamos un nuevo parque de 4 hectáreas. #ParqueCantera pic.twitter.com/iBTkPoZe4N — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 5, 2021

По ее словам, бронзовый памятник Христофору Колумбу, который еще в 2020 году убрали с центрального проспекта Мехико перед протестами, не вернут на место. Под наблюдением Национального института антропологии и истории (INAH) статую перенесут в парк Америки, как только завершатся работы по реставрации.

Власти мексиканской столицы убрали его с центрального проспекта города, чтобы спасти от сноса манифестантами. Недовольные действиями первооткрывателей нового континента жители намеревались сломать памятник в День открытия Америки. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее не раз требовал от испанской короны извинений перед коренными народами американской страны за «позорные злодеяния» времен конкисты.

Негативное отношение к завоеваниям Колумба коснулось не только Мексики. Так, в США за несколько месяцев протестов против расовой дискриминации были снесены порядка 33 памятников первооткрывателю Америки.