Велогонщик "Астаны" стал чемпионом Европы

В итальянской Трентине стартовало европейское первенство по велоспорту, передает zakon.kz.
Данный спортивный форум собрал под свое крыло многих звезд мирового велоспорта. Среди них Примож Роглич, Тадей Подачар, Петер Саган, Павел Сиваков и многие другие.
Первый день соревнований завершился командной гонкой в смешанной эстафете на 44,8 км. Лучший результат на финише показала сборная Италии, имея в своем составе представителя велогруппы "Астана" Маттео Собреро. Немцы и голландцы замкнули призовую тройку.
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Куандык Шынасилов
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