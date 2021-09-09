Велогонщик "Астаны" стал чемпионом Европы

9 сентября 2021, 07:19
Фото: instagram/astanapremiertech

В итальянской Трентине стартовало европейское первенство по велоспорту, передает zakon.kz.

Данный спортивный форум собрал под свое крыло многих звезд мирового велоспорта. Среди них Примож Роглич, Тадей Подачар, Петер Саган, Павел Сиваков и многие другие.

Первый день соревнований завершился командной гонкой в смешанной эстафете на 44,8 км. Лучший результат на финише показала сборная Италии, имея в своем составе представителя велогруппы "Астана" Маттео Собреро. Немцы и голландцы замкнули призовую тройку.

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Публикация от Astana – Premier Tech (@astanapremiertech)

Куандык Шынасилов


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