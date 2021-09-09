В Сямэне открылась 21-я Китайская международная торгово-инвестиционная ярмарка

21-я Китайская международная торгово-инвестиционная ярмарка открылась в Сямэне.

Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа присутствовал на церемонии открытия и выступил с речью.

Ху Чуньхуа отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал: "Китай будет неуклонно расширять открытость внешнему миру и делиться возможностями развития со всеми странами".

Он также сформулировал четкие требования для надлежащего проведения CIFIT.

В последние годы китайское правительство выступило с рядом новых инициатив в области открытости, эффективно способствовало развитию двусторонних инвестиций, а также наладило тесные экономические обмены и сотрудничество с другими странами.

По его словам, в то время, когда глобальная пандемия продолжается, мировая экономика восстанавливается неустойчиво, а международные инвестиции и торговля сталкиваются со многими факторами неопределенности, только путем расширения взаимной открытости и укрепления взаимовыгодного сотрудничества страны могут решить общие проблемы и двигаться к общему процветанию.

Ху Чуньхуа подчеркнул, что, находясь на новом этапе развития, китайское правительство будет претворять в жизнь более широкую, масштабную и глубокую политику открытости внешнему миру, в полной мере использовать позитивную роль иностранных инвестиций в построении новой архитектоники развития, проводить дальнейшую либерализацию доступа на рынок и ускорять создание площадок открытости высокого уровня.

Власти КНР продолжат наращивать широту и глубину сотрудничества вдоль "Пояса и пути" и укреплять практическое сотрудничество в различных областях с соответствующими странами.

"Кроме того, Китай намерен, стабилизируя сотрудничество с иностранными инвесторами в традиционных областях, всеми силами открывать новые области и пространства для инвестиционного сотрудничества", - указал Ху Чуньхуа.

Китай также в полной мере присоединится к международной системе высокостандартных рыночных правил, будет совершенствовать систему управления, соединяющую национальный режим на прединвестиционной стадии с негативным списком, продолжит повышать качество и уровень стандартизации работы по обслуживанию иностранных инвесторов и создавать бизнес-среду, которая позволит предприятиям с участием иностранного капитала спокойно развиваться, - добавил вице-премьер.