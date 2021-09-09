Талибы согласились дать женщинам посты в правительстве

По словам представителя движения, для женщин появятся должности "в соответствии с законами шариата", передает zakon.kz.

Ранее боевики объявили состав временного правительства, в нем нет ни одной женщины.

"Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) заявил, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин, сообщает РБК.

Об этом сказал представитель движения Забиулла Муджахед, пишет BFMTV.

У нас будут должности для женщин в соответствии с законами шариата. <...> Они смогут быть частью правительства, – указал он.

Женщины Кабула неоднократно проводили акции протеста, чтобы им дали возможность принимать участие в управлении страной.