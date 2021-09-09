Доллар немного подешевел

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,11 тенге (-0,27 тенге), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,7-427,1 тенге, евро – 503,7-505,7 тенге, рос. рубль - 5,81-5,86 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 9 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $69,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,11% — до $72,68 за баррель.