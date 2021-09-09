На МКС произошло возгорание

На Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда" ночью сработала сигнализация, передает zakon.kz.

Из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА, следует, что экипаж заметил дым и чувствует запах сгоревшего пластика, сообщает Lenta.ru.

Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.

Источник возгорания не обнаружен, экипаж включил систему удаления вредных примесей из атмосферы станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

По рекомендациям специалистов подмосковного Центра управления полетами космонавты Новицкий и Пётр Дубров открыли панели в модуле "Звезда" в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей, - стало понятно из переговоров.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Позже "Роскосмос" прокомментировал задымление на российском сегменте МКС, уточнив, что аварийная сигнализация в служебном модуле "Звезда" российского сегмента международной космической станции (МКС) сработала при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы – средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха, – говорится в информации госкорпорации.

Отмечается, что все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям.