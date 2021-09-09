Тендер по продаже аэропорта Актобе в доверительное управление отменили

Отменены торги, назначенные на 9 сентября 2021 года, по передаче Международного аэропорта Актобе в доверительное управление с правом выкупа. Об этом сообщается на портале "Электронная торговая площадка", передает zakon.kz.

Как следует из объявления, торги были назначены на 9 сентября 2021 года. Аэропорт планировали передать в доверительное управление с правом выкупа на три года. Участвовать мог любой желающий, сумма гарантированного взноса составила миллиард тенге. Стоимость всего объекта оценили в 7,3 млрд тенге.

Торги были назначены с сохранением профиля деятельности объекта доверительного управления не менее трех лет.

После завершения срока доверительного управления допускается предоставление рассрочки для оплаты рыночной стоимости объекта со сроком до трех лет с учетом индексации в соответствии с базовой ставкой Национального банка Республики Казахстан, - говорится в объявлении.

Между тем 8 сентября на заседании мажилиса депутаты подняли вопрос продажи аэропорта и выразили сомнение в оценке его стоимости.

Так, в комплекс аэропорта входят терминал, административное здание, зона беспошлинной торговли, коммерческие площади, склады, спецтехника и транспорт, инженерные сети, топливно-энергетический комплекс и железнодорожная ветка к нему. Здания, оборудование и вся инфраструктура приведены в соответствие международным стандартам и рекомендациям ICAO. Аэродром аэропорта отнесен к 1 классу, способен принимать большинство типов самолетов, включая Ил-86, Боинг 727-200 и большегрузный Ан-124. Аэропорт расположен на пересечении крупных международных аэронавигационных трасс, связывающих Западную Европу с Центральной и Юго-Восточной Азией, способен обеспечивать грузопотоки не только Западного Казахстана, но и прилегающих регионов России, - заявил депутат Андрей Линник.

По словам мажилисмена, помимо гражданской авиации, на аэродроме базируется военная авиация - учебные самолеты Военного института Сил воздушной обороны РК.

Кроме того, отметил депутат, в течение последних пяти лет аэропорт стабильно выплачивает в бюджет до 130 млн тенге налогов, за 8 месяцев 2021 года внес в бюджет уже 165 млн тенге.

Депутат просит пояснить: почему аэропорт оценивается в 7,3 млрд тенге, если буквально пару лет назад потенциальный международный инвестор обсуждал и подписал меморандум на сумму в три раза большую? Кто и для чего способствовал тому, что та сделка не состоялась? Как и насколько обоснованно была проведена оценка комплекса?

Он отметил, что оценку провело ТОО "Независимая экспертная оценка", взявшееся за выполнение колоссального объема работ за 130 тыс. тенге. Мажилисмен поинтересовался, почему судьбу такого огромного предприятия, где прибыль постоянно растет, решает мелкое ТОО с непонятной репутацией, а не серьезная аудиторская компания. Кроме того, депутат заявил, что обычно процедура по оценке занимает значительное время и обходится в приличную сумму, а ТОО "Независимая экспертная оценка" провернуло такую работу всего за месяц.