Токаев обратился к таджикскому народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Эмомали Рахмону телеграмму, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Таджикистана и весь таджикский народ с 30-летием независимости, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Эту знаменательную дату братский Таджикистан встречает в качестве авторитетного государства, играющего заметную роль на международной арене. Мировое сообщество признало Вас, уважаемый Эмомали Шарипович, как подлинно общенационального лидера, внесшего решающий вклад в укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан страны, - отметил президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, взаимной поддержки и всестороннего сотрудничества с Таджикистаном.

Убежден, совместными усилиями мы сможем придать качественный импульс динамичному развитию нашего многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества, - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благоденствия и прогресса.