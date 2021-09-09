Казахстанцы смогут чаще летать в Россию

Казахстан одобрил увеличение рейсов с Россией, сообщает zakon.kz.

По данным КГА, для запуска рейсов ожидается решение российской стороны.

На очередном заседании Межведомственной комиссии было разрешено увеличение рейсов между Казахстаном и Россией. Так, количество регулярных рейсов между двумя странами планируется увеличить с 11 до 33 рейсов в неделю по маршрутам Нур-Султан – Москва, Алматы – Москва, Шымкент – Москва и Караганда – Москва, - отмечено в сообщении.

С казахстанской стороны полеты будут выполняться казахстанскими авиакомпаниями Air Astana и SCAT.

Для начала выполнения дополнительных регулярных рейсов между Казахстаном и Россией необходимо решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, - отметили в КГА.

При положительном решении российской стороны рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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