Сборная Италии не проигрывает 37 матчей подряд

Завершились игры отборочного раунда к чемпионату мира-2022 по футболу в европейской зоне, передает zakon.kz.
Днем ранее, как уже известно, сборная Казахстана на выезде сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной – 2:2. Лидеры группы D французы обыграли у себя на поле финнов 2:0.
Сборная Италии, которая на первом месте подгруппы С, с каждым матчем старается попасть в историю, как великая и непобедимая команда. В матче с представителями Литвы (5:0) итальянцы продолжили свою беспроигрышную серию. На данный момент "Скуадра Адзурра" остановилась на показателе – 37 игр без поражений.
Остальные результаты прошедших матчей:
Азербайджан – Португалия 0:3
Ирландия – Сербия 1:1
Фарерские острова – Молдова 2:1
Дания – Израиль 5:0
Австрия – Шотландия 0:1
Черногория – Латвия 0:0
Норвегия – Гибралтар 5:1
Нидерланды – Турция 6:1
Россия – Мальта 2:0
Словакия – Кипр 2:0
Хорватия – Словения 3:0
Армения – Лихтенштейн 1:1
Косово – Испания 0:2
Греция – Швеция 2:1
Северная Ирландия – Швейцария 0:0
Беларусь – Бельгия 0:1
Уэльс – Эстония 0:0
Венгрия – Андорра 2:1
Албания – Сан-Марино 5:0
Польша – Англия 1:1
Северная Македония – Румыния 1:1
Исландия – Германия 0:4
Фото: instagram/kff_team
Куандык Шынасилов
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