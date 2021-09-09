Сборная Италии не проигрывает 37 матчей подряд

Завершились игры отборочного раунда к чемпионату мира-2022 по футболу в европейской зоне, передает zakon.kz.

Днем ранее, как уже известно, сборная Казахстана на выезде сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной – 2:2. Лидеры группы D французы обыграли у себя на поле финнов 2:0.

Сборная Италии, которая на первом месте подгруппы С, с каждым матчем старается попасть в историю, как великая и непобедимая команда. В матче с представителями Литвы (5:0) итальянцы продолжили свою беспроигрышную серию. На данный момент "Скуадра Адзурра" остановилась на показателе – 37 игр без поражений.

Остальные результаты прошедших матчей:

Азербайджан – Португалия 0:3

Ирландия – Сербия 1:1

Фарерские острова – Молдова 2:1

Дания – Израиль 5:0

Австрия – Шотландия 0:1

Черногория – Латвия 0:0

Норвегия – Гибралтар 5:1

Нидерланды – Турция 6:1

Россия – Мальта 2:0

Словакия – Кипр 2:0

Хорватия – Словения 3:0

Армения – Лихтенштейн 1:1

Косово – Испания 0:2

Греция – Швеция 2:1

Северная Ирландия – Швейцария 0:0

Беларусь – Бельгия 0:1

Уэльс – Эстония 0:0

Венгрия – Андорра 2:1

Албания – Сан-Марино 5:0

Польша – Англия 1:1

Северная Македония – Румыния 1:1

Исландия – Германия 0:4

Фото: instagram/kff_team

Куандык Шынасилов