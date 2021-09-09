Автобусы снова будут курсировать по воскресеньям в Нур-Султане

9 сентября 2021, 12:39
Фото: astana.gov.kz

В Нур-Султане возобновляется работа общественного транспорта по воскресеньям, сообщает zakon.kz.

По данным столичного акимата, ранее была разрешена работа автобусов в субботние дни.

Общественный транспорт теперь будет курсировать все дни недели в штатном режиме с 6.00 до 23.00. Данное решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице, - говорится в сообщении.

Дезинфекционные работы продолжаются, автобусы ежедневно проходят обработку.

Вход в автобус без масок запрещен. Оплата проезда осуществляется только безналичным расчетом: транспортной картой, либо сканированием QR-кода.


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