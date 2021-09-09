В Алматы бортпроводник украл оборудование для криптовалюты

В Алматы бортпроводник украл оборудование для добычи криптовалюты, сообщает zakon.kz.

В международном аэропорту Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен бортпроводник одной из авиакомпаний, занимающихся грузовыми перевозками из Китая в Казахстан, за совершение краж в особо крупном размере.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанный бортпроводник имел свободный доступ к перевозимому грузу, неоднократно совершал кражи груза из грузового отсека воздушного судна, а именно - оборудование для добычи криптовалюты с целью дальнейшего личного материального обогащения, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте

Причиненный ущерб составил более 27 млн тенге.

Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.