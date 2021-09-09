В Павлодаре младенец уже месяц находится в реанимации на ИВЛ

В Павлодаре ребенок, которому нет года, уже месяц находится в реанимации. Состояние оценивается, как крайне тяжелое, передает zakon.kz.

Как сообщает издание Павлодар-онлайн, десять дней назад медики сообщили, что легкие ребенка поражены на 36%. У него выявили редкое осложнение, вызванное коронавирусной инфекцией – спонтанный пневмомедиастинум.

Отмечается, что в октябре месяце ребенку исполнится год. На сегодняшний день в реанимационном отделении он провел уже 28 дней, но каких-то определенных прогнозов медики не дают.

Состояние крайне тяжелое, нестабильное, с периодическим улучшением. Но потом наступает ухудшение. У него рецидивирующие пневмотораксы повторяются. Еженедельно проводим консультации с республиканскими специалистами, ежедневно проводятся консилиумы на областном уровне. Лечение ребенок получает в полном объеме, но прогноз дать сложно, – прокомментировала состояние малыша замдиректора инфекционного стационара областной детской больницы Зере Садакова.

На данный момент в Павлодарской области коронавирус подтвержден у 170 детей и подростков, на стационарном лечении находятся 44 ребенка.