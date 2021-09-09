В Костанае на девочку упали качели

На детской площадке в одном из центральных дворов Костаная на голову восьмилетней девочки упали качели, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Алау", ребенку наложили несколько швов.

Как рассказала мама пострадавшей, инцидент произошел 6 сентября.

Стоит отметить, что сама детская площадка новая, установили ее всего три года назад.

Качели стоят на том же месте, в том же состоянии. Сейчас родители этого двора боятся отпускать своих детей, - отметила родительница.

Заявление в правоохранительные органы по данному факту родители написали, но пока ждут ответа.

Председатель ПКСК "Восход" Галия Исмаилова рассказала, что отправила рабочих для обследования, если качели подлежат ремонту, то их восстановят в течение нескольких дней.