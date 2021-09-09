В Каркаралинске открыли памятник матери Великой степи

На въезде в город Каркаралинск установили памятник Каркабат-ана, которую называют матерью Великой степи.

По данным акимата Карагандинской области, в церемонии открытия приняли участие аким Женис Касымбек, общественные деятели, творческая интеллигенция и др.

Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом – 7,5 метров. Автор скульптуры – Бейбит Мустафин. Инициатором создания памятника является ректор Центрально-Казахстанской Академии Бактыбай Жунусов.

Аким области на открытии памятника отметил, что Каркабат-ана – один из символов единства народа, патриотизма и добропорядочности.

Каркабат-ана называют великой матерью всех матерей. Она олицетворение всех добрых качеств матерей казахской степи, мать всего народа. Мудрость, жизненный путь и образ Каркабат-ана станет примером для подрастающего и будущего поколений, – сказал Женис Касымбек.

По преданию, младший сын Каркабат Болаткожа был прозван Каракесеком.

Имя матери сыновей (от великого Казыбек би до героя-космонавта Токтара Аубакирова), оставивших след в истории казахского народа, никогда не будет забыто. Этот памятник необходим для воспитания будущих поколений, – подчеркнул председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет.