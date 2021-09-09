Кардиолог рассказал о риске развития инфаркта миокарда при COVID-19

В первую неделю коронавирусной инфекции риск развития инфаркта миокарда повышается в восемь раз, передает zakon.kz.

Об этом предупредил кардиолог, ведущий научный сотрудник "НМИЦ кардиологии", профессор, доктор медицинских наук Роман Шахнович в беседе с aif.ru.

Любое ОРВИ резко повышает риск инфаркта миокарда, – отметил доктор.

Как советует специалист, именно поэтому людям с сердечными недугами также необходимо прививаться от коронавируса.

Чем больше у человека сопутствующих заболеваний (не только кардиологических, но и онкологических, эндокринных), тем больший смысл для него приобретает вакцинация, – отметил Роман Шахнович, еще раз подчеркнув, что "опасность погибнуть от коронавируса у пациента, перенесшего инфаркт, крайне высока".