Кардиолог рассказал о риске развития инфаркта миокарда при COVID-19

В первую неделю коронавирусной инфекции риск развития инфаркта миокарда повышается в восемь раз, передает zakon.kz.
Об этом предупредил кардиолог, ведущий научный сотрудник "НМИЦ кардиологии", профессор, доктор медицинских наук Роман Шахнович в беседе с aif.ru.
Любое ОРВИ резко повышает риск инфаркта миокарда, – отметил доктор.
Как советует специалист, именно поэтому людям с сердечными недугами также необходимо прививаться от коронавируса.
Чем больше у человека сопутствующих заболеваний (не только кардиологических, но и онкологических, эндокринных), тем больший смысл для него приобретает вакцинация, – отметил Роман Шахнович, еще раз подчеркнув, что "опасность погибнуть от коронавируса у пациента, перенесшего инфаркт, крайне высока".
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