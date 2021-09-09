Мамин проинспектировал ход осенне-полевых работ в Акмолинской области

Премьер-министр Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход осенне-полевых работ в Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Уборочная кампания в Казахстане в этом году начата своевременно, на сегодняшний день убрано 11,8 млн га зерновых и зернобобовых культур или 74,3%, намолочено 10,3 млн тонн при средней урожайности 8,7 ц/га.

Площадь ярового сева в Акмолинской области составила 5 млн га, в т.ч. зерновые и зернобобовые 4,5 млн га (рост на 108,4 тыс га), масличные – 266,5 тыс. га (+56,8 тыс. га), кормовые культуры с учетом кукурузы – 191,4 тыс. га (+6,1 тыс. га), картофель – 20,6 тыс. га, овощи – 3,5 тыс. га.

К настоящему времени по Акмолинской области намолочено 3,5 млн га зерновых и зернобобовых культур или 78% от их общей уборочной площади. Собрано свыше 2,8 млн тонн зерна при средней урожайности 8 ц/га.

В рамках подготовки к зимнему периоду заготовлено 1,2 млн тонн сена или 95% от запланированного объема, 176 тыс. тонн сенажа (72% плана), 43 тыс. тонн силоса (23%), 152 тыс. тонн (15%) соломы.

При благоприятных погодных условиях уборочную кампанию планируется завершить в оптимальные сроки — до конца сентября.

Глава правительства ознакомился с осенне-полевыми работами в Жаксынском районе, материально-технической базой местных сельскохозяйственных предприятий, проектами по возделыванию и очистке зерновых и кормовых культур, а также расширению производства мясной и молочной продукции.

В рамках контроля над реализацией проекта "Ауыл – Ел бесігі" премьер-министр осмотрел объекты социальной инфраструктуры с. Жаксы — многоквартирный жилой дом, спортивную школу и торговый центр.

Объем валовой продукции сельского хозяйства Акмолинской области за январь-июль вырос на 11,9% к соответствующему периоду 2020 г. и составил 154 млрд тенге. Производство переработанного мяса увеличено на 50,1% (47,1 тыс. тонн), колбасных изделий на 31,6% (1,6 тыс. тонн), молочных продуктов на 1,9% (60,5 тыс. тонн).

Инвестиции в основной капитал в аграрный сектор за январь-июль составили 60,2 млрд тенге, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

В рамках развития Продовольственного пояса вокруг Нур-Султана запланирована реализация 50 инвестиционных проектов на общую сумму 41,7 млрд тенге — строительство откормочных площадок, молочно-товарных ферм, птицефабрик, зернохранилищ и овощехранилищ, комплексы по переработке сельхозпродукции.