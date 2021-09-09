Как два казахстанца выиграли автомобили в MEGA

Летом сеть ТРЦ MEGA совместно с "Астана Моторс" запустила акцию "Получи вакцину - выиграй машину", чтобы поспособствовать ускорению темпов вакцинации в стране. Казахстанцы, которые с 23 июня по 31 августа получили первый компонент вакцины от COVID-19 в любом ТРЦ сети MEGA и заполнили купон, приняли участие в розыгрыше автомобиля Hyundai Accent от "Астана Моторс".

В воскресенье, 5 сентября, в прямом эфире прошел финальный розыгрыш двух автомобилей (один разыгрывался среди вакцинированных в Нур-Султане, второй – среди тех, кто получил вакцину в Алматы). Победителями стали алматинец Сухраб Хамраев и житель Нур-Султана Хайролла Искаков. Сегодня, 9 сентября, им вручили ключи от автомобилей Hyundai Accent.

Хайролла Искаков признался, что сначала не поверил в свой выигрыш, но когда они всей семьей подключились к трансляции прямого эфира, все сомнения рассеялись.

Фото: Хайролла Искаков с сыновьями

Я впервые в жизни выигрываю, да еще сразу автомобиль! – поделился впечатлениями Хайролла Искаков. – Я планировал поставить вакцину еще до того, как объявили розыгрыш, но все медлил – выбирал вакцину. А когда в СМИ появилась новость о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных в MEGA, сразу пришел в MEGA Silk Way. Заполнил купон, чтобы попытать удачу, но даже не питал надежды на выигрыш. Считаю, что надо ставить вакцину, у нас должен быть коллективный иммунитет к этой болезни.

Победитель из Нур-Султана рассказал, что в первую очередь поедет на автомобиле на родину, в Коргалжын, к родственникам к друзьям.

Победителем из Алматы стал 23-летний Сухраб Хамраев, который работает официантом в одном из ресторанов города. У молодого человека пока даже прав нет, но он собирается их получить.

Фото: Директор MEGA Alma-Ata Дамир Кушкентаев и победитель из Алматы Сухраб Хамраев

Я просто пришел вакцинироваться в MEGA Park и мне предложили заполнить купон, до этого про розыгрыш я не слышал, – рассказал Сухраб Хамраев. – Я до сих пор не могу до конца поверить своему счастью. Я мечтал об автомобиле, хотел его приобрести в следующем году, а здесь такой подарок!

Как напомнил директор MEGA Alma-Ata Дамир Кушкентаев, MEGA провела эту акцию с целью стимулировать темпы вакцинации в Казахстане.

MEGA делает все, чтобы казахстанцы вернулись к обычной жизни. Вакцина – это единственная эффективная защита от COVID-19. Мы первыми среди ТРЦ развернули пункты вакцинации, запустили акцию "Получи вакцину – выиграй машину", в которой приняло участие почти 34 000 человек, – подчеркнул Дамир Кушкентаев.

С самого начала пандемии компания Astana Group, куда входят MEGA и "Астана Моторс", принимает активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В апреле 2020 года Astana Group приобрела 17 стационарных тепловизоров нового поколения и передала их в города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Также было закуплено новейшее медицинское оборудование – системы острого диализа multiFiltrate для городского центра фтизиопульмонологии г. Нур-Султан.

На протяжении двух месяцев, в разгар пандемии в Казахстане, Astana Group организовала фонд помощи медицинским работникам. Компания ежедневно обеспечивала горячими обедами персонал нескольких больниц в Алматы, в общей сложности питание получали 1300 человек ежедневно.

В апреле этого года торговые центры MEGA стали первыми общественными пространствами, где были организованы комфортные пункты вакцинации. За 5 месяцев работы пунктов вакцинации в ТРЦ MEGA Alma-Ata, MEGA Park и MEGA Silk Way от коронавируса привились около 140 000 человек. Пункты вакцинации продолжают свою работу на ежедневной основе, любой казахстанец может прийти в MEGA, получить прививку и защитить себя и своих близких.