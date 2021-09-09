Пациенты с "дельта-штаммом" выздоравливают медленнее - врач

Скорость выздоровления пациента с коронавирусом зависит от тяжести течения болезни, передает zakon.kz.

Как рассказала заместитель директора Центральной городской клинической больницы Управления общественного здоровья Алматы Эльвира Ибрагимова, при тяжелом течении заболевания для выздоровления требуется более 10 дней.

Обычно пациенты лечатся 10-14 дней, но в сложных случаях может доходить и до месяца. С приходом "дельта-штамма" мы начали выявлять у больных другую "клинику". Если сравнивать пациентов, которые болели в марте, и тех, кто болеет сейчас, у вторых болезнь, как правило, протекает тяжелее и носит более затяжной характер, - объяснила спикер.

Она добавила, что после выписки из стационара необходимо дальнейшее амбулаторное лечение и соблюдение режима изоляции в течение 14 дней.